محافظة الجيزة: الانتهاء من التجهيزات للمقار والمراكز الانتخابية خلال 48 ساعة

محافظة الجيزة: الانتهاء من التجهيزات للمقار والمراكز الانتخابية خلال 48 ساعةالثلاثاء، 13 مارس 2018 01:13 م
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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