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محافظة الجيزة: الانتهاء من التجهيزات للمقار والمراكز الانتخابية خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:13 م
محافظة الجيزة: الانتهاء من التجهيزات للمقار والمراكز الانتخابية خلال 48 ساعة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة





كتب سيد الخلفاوى
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شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من التجهيزات للمراكز الانتخابية خلال 48 ساعة من أعمال نظافة ورفع إشغالات ومراجعة أعمال الكهرباء وتوفير مصادر بديلة.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع كافة الجهات المعنية بحضور رؤساء محاكم الجيزة الابتدائية و6 أكتوبر واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء أركان حرب أشرف البديوى مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية لتنسيق المواقف بشأن الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين.
 
وأكد المحافظ أنه تم التشديد على توفير أماكن جلوس لكبار السن ومبردات مياه ومظلات داخل المراكز الانتخابية وكافة التجهيزات اللازمة لراحة المواطن خلال الإدلاء بصوته مؤكداً على التعاون التام بين كافة الجهات المعنية للظهور بمظهر مشرف خلال أيام الانتخابات.
   
وأضاف أن الجيزة تضم 5 دوائر عامة و567 مركز انتخابى و983 لجنة فرعية ويصل إجمالى عدد الناخبين إلى 5,2 مليون مواطن له حق التصويت.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض استعدادات كل جهة منها شركة الكهرباء بكل الامكانيات لمواجهة أى أعطال إضافةً إلى قيام هيئة الإسعاف بتوفير سيارات إسعاف ومطافئ.
 
كما تم التأكيد على توفير الفراشة اللازمة ورفع أى سيارات متهالكة أو باعة جائلين.
 
وأكد اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الانتخابات بالتعاون مع القوات المسلحة من خلال تأمين اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية وأماكن الفرز للوصول إلى تحقيق تجربة ديمقراطية ناجحة.

 


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