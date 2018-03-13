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مجلس مدينة الأقصر يعلن السيطرة على فوضى منطقة "أبو الجود"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:00 ص
مجلس مدينة الأقصر يعلن السيطرة على فوضى منطقة "أبو الجود" جانب من حملات توسعة منطقة أبو الجود بمدينة الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال حى وسط مدينة الأقصر بقيادة المهندس يوسف محمد على رئيس الحي، بناء على تكليفات مشددة من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملة موسعة لرفع كفاءة وتطوير منطقة كوبرى أبو الجود والسيطرة عليها، وذلك بإزالة الأرصفة المتهالكة والدواوين والسلالم البارزة ومحازاتها بخط التنظيم وتوسعة الشارع من الناحية اليمنى أسفل منطقة كوبرى أبو الجود، المواجهة لشارع أبو الجود الرئيسى وتفرعاته، والتى لاقت استحسان كافة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة، وتبين أن بعض الأهالى يبادرون بمعاونة الحى فى إزالة الأرصفة الزائدة أمام منازلهم ومحالهم التجارية.

وقال سيد غريب المشرف العام على رئاسة حى وسط، أنه فى ضوء توجيهات رئيس المدينة بإعطاء الضوء الأخضر بشن حملات مستمرة للحى على منطقة أبو الجود، لافتاً بانها لا تتوقف طوال الفترات المقبلة حتى يتحقق الهدف المطلوب بفتح كافة شوارع منطقة أبو الجود بالكامل ورفع كفاءتها وتطويرها.

وأضاف سيد غريب، أنه طبقاً لخريطة البؤر العشوائية للإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بمدينة الأقصر، تتصدر منطقة كوبرى أبو الجود قائمة المناطق الأكثر فوضى، لأنها تضم العديد من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتى باتت تحتل أرصفة الشارع من فروشات السريحة وعربات الباعة الجائلين، واستولت على نهر الطريق لتجعل مرور السيارات صعباً للغاية.

وأعلن العميد الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الحملات حققت نجاحاً ملحوظاً منذ بدايتها وذلك من ناحية تخفيف حدة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة شوارع منطقة أبو الجود، مضيفاً أن هذا الأمر احتاج إلى توعية أصحاب المحلات والفروشات من قبل رئاسة الحى، وإدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، لتوضيح أهمية فتح كافة شوارع أبو الجود للمارة ولتسهيل أهمية جذب المواطنين للشراء والوصول لما يريدون شراءه بسهولة ويسر دون عناء.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تلك المنطقة أصبحت منطقة كوارث نظراً لكثرة الإشغالات وتند القماش المعلقة بها فربما يحدث ما لا يحمد عقباه، مشيراً بأن هذه الحملة نجحت بإزالة كافة الإشغالات والتعديات الثابتة والمتحركة القائمة من الناحية اليمنى أسفل كوبرى أبو الجود والمطلة على شارع أبو الجود الرئيسى.

 

 

 

 


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