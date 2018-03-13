مجلس الوزراء السعودى يرحب بنتائج مباحثات ولى العهد مع مصر







الرياض(أ ش أ)

رحب مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بنتائج المباحثات، التى أجراها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد، فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء أكد أن المباحثات التى أجراها ولى العهد والوفد المرافق له مع مصر، حول آفاق التعاون الثنائى، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسد عمق العلاقات بين السعودية ومصر، فى تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين فى الرغبة المشتركة فى تعميق التعاون فى المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وأشاد المجلس بالبيان المشترك الصادر فى ختام زيارة ولى العهد لجمهورية مصر العربية، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التى تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الروابط العميقة التى تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسى، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية فى مختلف المجالات.

كما رحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب فى الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة أثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكرى ومكافحة التطرف المفضى إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت.

وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائى وانتهاكات حقوق الإنسان فى الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنسانى، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذى طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولى 2254.