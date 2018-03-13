مجلس إدارة زين الكويتية يقبل استقالة مهند الخرافى من رئاسة وعضوية المجلس

مجلس إدارة زين الكويتية يقبل استقالة مهند الخرافى من رئاسة وعضوية المجلسالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:00 ص
بورصة الكويت
رويترز
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قالت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) اليوم الثلاثاء إن مجلس الإدارة قبل استقالة مهند محمد عبد المحسن الخرافى من رئاسة وعضوية المجلس.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة الكويتية إن استقالة الخرافى جاءت "بناء على رغبته للتفرغ لأعماله الخاصة".
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