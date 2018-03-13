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مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ يعلن تأييده للرئيس السيسى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:25 م
مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ يعلن تأييده للرئيس السيسى جانب من اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس أحمد محمود الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة، وبإجماع جميع أعضاء المجلس، وأعضاء مجالس الإدارات الفرعية للمجلس، و100 ألف تاجر، في بيان لهم دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وانتخابه لفترة رئاسية ثانية، ايماناً من الغرفة بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمصريين ومصرنا الغالية خلال فترة رئاسته الأولى، وما بذل من مجهودات كُللت بالنجاح والتوفيق.

 

وقال المهندس أحمد محمود الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة، إن الرئيس قدم الكثير للمصريين ومصر، واتخذ قرارات حاسمة وشجاعة لخدمة الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الرئاسية الأولى، مؤكداً أن ترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثانية لصالح مصرنا الحبيبة بصفه عامة، ولصالح المواطن بصفة خاصة، من فلاحين وعمال وصناع، وتجار، خاصة الفلاحين لجنى ثمار ما تم من إصلاح اقتصادى فى الفترة الرئاسية الأولى.

 

وأضاف الرفاعى، لـ "اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الغرفة، والتجار سيحشدون أيام الانتخابات للظهور بمظهر مشرف للعالم كله ليعلم كل العالم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مصر لفترة رئاسية ثانية بإرادة المصريين.

بيان الغرفة التجارية بكفر الشيخ لتاييد الرئيس لفترة رئاسية ثانية
بيان الغرفة التجارية بكفر الشيخ لتاييد الرئيس لفترة رئاسية ثانية

 

 

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