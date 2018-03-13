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مبعوث ترامب للشرق الأوسط يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:27 م
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله - رئيس وزراء فلسطين





كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن جيمس جرنبيلت مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للشرق الأوسط، أدان محاولة اغتيال رامى الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينى فى قطاع غزة .

 

وقالت الصحيفة، إن المسئول الأمريكى كتب على حسابه الشخصى على "تويتر" أن محاولة الاغتيال بمثابة هجوم على سكان قطاع غزة ، متقدما بخالص تمنيته بشفاء المصابين.


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