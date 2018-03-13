مبعوث ترامب للشرق الأوسط يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى







كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن جيمس جرنبيلت مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للشرق الأوسط، أدان محاولة اغتيال رامى الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينى فى قطاع غزة .

وقالت الصحيفة، إن المسئول الأمريكى كتب على حسابه الشخصى على "تويتر" أن محاولة الاغتيال بمثابة هجوم على سكان قطاع غزة ، متقدما بخالص تمنيته بشفاء المصابين.