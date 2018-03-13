مباحث زفتى تضبط عاطلا بفرد خرطش و30 لفافة هيروين بقصد الاتجار

مباحث زفتى تضبط عاطلا بفرد خرطش و30 لفافة هيروين بقصد الاتجارالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:46 م
اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، من ضبط عاطل مقيم قرية سندبسط وبحوزته فرد خرطوش و30 لفافة هيروين بقصد الاتجار.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى بضبط المتهم "م. م"34سنة عاطل وبحوزته 30 لفافة هيروين وفرد خرطوش بقصد الاتجار، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4أيام على ذمة التحقيق.
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