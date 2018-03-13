ماما نوال الدجوى تدعو طلاب مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ماما نوال الدجوى تدعو طلاب مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:23 م
الدكتورة نوال الدجوى
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نشرت ماما نوال الدجوى رسالة إلى أبنائها طلاب مصر فى الداخل و الخارج، تناشدهم خلالها بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.
وقالت ماما نوال الدجوى فى رسالتها، "إلى بناتي وأبنائى في مصر والخارج، الذین سعدت بوجودھم فى حیاتى على مدار أكثر من خمسین عاما غنینا فيها سویاً مصر ھى أمى... أناشدكم الإهتمام بالمشاركة الإیجابیة في الإنتخابات الرئاسیة، فهى رسالة حب لجنودنا الأبطال على الحدود، ورسالة تأكید للمجتمع الدولى أن مصر على قلب رجل واحد.
واختتمت ماما نوال الدجوى رسالتها بـ " تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"
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