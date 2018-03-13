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الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:16 م
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ماكرون يصف تسميم الجاسوس الروسى السابق بـ"الهجوم غير المقبول"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:49 م
ماكرون يصف تسميم الجاسوس الروسى السابق بـ"الهجوم غير المقبول" الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون





أ ف ب
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أعلن قصر الإليزيه مساء الثلاثاء أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون "أدان الهجوم غير المقبول" المتمثل بتسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال، بعد أن أبلغته رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى هاتفيا بنتائج التحقيق فى هذه الحادثة.

وأفاد بيان "أبلغت السيدة ماى رئيس الجمهورية بنتائج التحقيق الذى أجرى فى المملكة المتحدة حول استخدام عنصر من غاز الأعصاب فى محاولة اغتيال سيرجى ويوليا سكريبال، وبالأجوبة المنتظرة من روسيا".

وتابع "دان رئيس الجمهورية الهجوم غير المقبول، وذكر بالتزام فرنسا فى مكافحة إفلات من يستخدم الأسلحة الكيميائية من العقاب" كما "أكد للسيدة ماى تضامن فرنسا الكامل مع المملكة المتحدة".

ولا يزال العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فى وضع صحى حرج فى المستشفى بعدما عثر عليهما فاقدى الوعى على مقعد خارج مركز للتسوق فى سالزبرى (جنوب غرب) فى الرابع من مارس، وقد تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب فيما اعتبرت رئيسة الحكومة البريطانية أنه "من المرجح جدا أن تكون روسيا" مسؤولة عن تسميمهما.


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فرنسا

روسيا

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