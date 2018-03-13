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ماكرون: تنازلات روسيا والنظام السورى على الأرض ليست كافية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:05 ص
ماكرون: تنازلات روسيا والنظام السورى على الأرض ليست كافية ماكرون





أ ش أ
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اعتبر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، الاثنين ،أن التنازلات المقدمة على الأرض فى سوريا من جانب روسيا بشكل أساسى والنظام السورى والحليف الإيرانى ليست كافية، وذلك بعد 15 يوما على قرار مجلس الأمن القاضى بإعلان هدنة فى هذا البلد.

وقال ماكرون - فى تصريحات اليوم الاثنين على هامش زيارته للهند - أنه فى اطار القرار المعتمد فى 24 فبراير بالإجماع من مجلس الأمن الدولي، فقد قدمت روسيا تنازلات اتاحت إعلان الهدنة لبضعة ساعات وإيصال بعض القوافل للغوطة الشرقية.

وتابع ماكرون قائلا حصلنا على بعض النتائج ولكنها ليست على مستوى قرار مجلس الأمن مؤكدا مطالبة بلاده بالاحترام الكامل لبنود هذا القرار لاسيما إعلان هدنة مدتها شهر.

وردا على سؤال حول انتقادات الرئيس السابق ﻓرانسوا أولاند الذى يرى أن الدول الغربية لا تضغط بالقدر الكافى على موسكو وأنقرة فى الملف السوري، قال ماكرون إنه منذ توليه رئاسة البلاد فى مايو الماضى تتبنى فرنسا سياسة ثابتة ومتسقة خالية من التواطؤ وتحاول التحرك بفاعلية باستعادة الحوار.

وتساءل ماكرون عما إذا كان غياب الحوار الكامل مع روسيا فى السنوات الماضية قد سمح بإحراز تقدم حول الأزمة السورية، مؤكدا، من ناحية أخرى على أن بلاده لن تتدخل عسكريا على الأرض فى سوريا.

 

 


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