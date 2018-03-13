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الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:53 م
خالد صلاح
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مؤشر نيكى يغلق مرتفعا لليوم الرابع رغم مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:52 ص
مؤشر نيكى يغلق مرتفعا لليوم الرابع رغم مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية مؤشر نيكى





رويترز
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ارتفع المؤشر نيكى القياسى، اليوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالى وسط تعاملات متقلبة إذ دفع ضعف الين المستثمرين لشراء عقود آجلة مما بدد أثر تراجع أسهم شركات الصلب والسيارات، التى ما تزال تعانى جراء مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومونيوم.

 

وزاد نيكى 0.7 % إلى 21968.10 نقطة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 1751.03 نقطة.

 

وكان من بين الأسهم الرابحة اليوم تلك التى تتأثر بالطلب المحلى مثل أسهم شركات المرافق وشركات إنتاج الأغذية والأدوية، وزادت أسهم طوكيو جاس 2.5 % واجينوموتو 1.4% وإيساى 2.1 %.

 

ونزلت أسهم شركات الصلب 0.3 % وصناع معدات النقل 0.04 %، وسجل أداء أضعف من السوق بشكل عام منذ الإعلان عن الرسوم الأمريكية فى الأول من مارس.


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