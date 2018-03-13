مؤتمر مركز قصر العينى للأورام يستعرض الجديد فى علاج الوحمات الخبيثة







كتبت أمل علام

نظم مركز قصر العينى لعلاج الأورام والطب النووى مؤتمرا صحفيا اليوم، للإعلان عن المؤتمر الذى يعقد فى الفترة من 14 إلى 15 مارس الحالى بالقاهرة، برئاسة الدكتور عماد حمادة أستاذ ورئيس مركز قصر العينى لعلاج الأورام والطب النووى.

من جانبه قال الدكتور عماد حمادة، رئيس مركز قصر العينى، إن مركز قصر العينى تم إنشاؤه عام 1956 باعتباره أول مركز لعلاج الأورام فى مصر، تحت رعاية الدكتور محمود محفوظ وزير الصحة الأسبق، مؤكدا أنه أصبح أكبر مركز لعلاج الأورام يخدم المرضى من كل ربوع مصر، ويعقد المؤتمر لمناقشة الجديد فى علاج الأورام بكل أنواعه، مشيرا إلى أن مركز قصر العينى يتردد عليه 250 ألف مريض سنويا.

وأوضح الدكتور عماد أن العلاج المناعى مرتفع الثمن وقد يكلف المريض من 80 إلى 150 ألف جنيه شهريا، ولا يصلح لكل المرضى، وحاليا يتم استخدامه لعلاج أورام الكلى والرئة والكبد بعد نجاحه فى علاج أورام الجلد، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه فى العلاج منفردا، موضحا أن هناك أنواعا من الأورام يحدث فيها شفاء والأنواع الأخرى من السرطانات يحدث تحسنا ملحوظا فقط ولا يؤدى للشفاء.

وأشار الدكتور عماد إلى أن المؤتمر يستضيف خبيرا لعلاج الوحمات الخبيثة، والتى تعتبر واحدة من السرطانات التى تؤدى إلى حدوث الوفاة، ولا ينفع معها سوى العلاج المناعى، مؤكدا أن لدينا أكثر من 125 أستاذا محاضرا، وسيتم تخصيص جلسة عن الأشعة التشخيصية، كما سيتم عقد ورش عمل، والغرض منها هو الوصول إلى العلاج الأمثل للمريض.