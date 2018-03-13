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الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:59 م
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مؤتمر لمصر الخير يطالب بتغيير الصورة الذهنية للغارمين المفرج عنهم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:21 م
مؤتمر لمصر الخير يطالب بتغيير الصورة الذهنية للغارمين المفرج عنهم الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير





كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء محمود نافع، رئيس التأهيل بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أن الاحتفال بالمؤتمر السنوى لمؤسسة مصر الخير يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على التكافل الاجتماعى وسداد ديون الغارمين باعتباره واجب وطنى ودينى واجتماعى موجها الشكر لمؤسسة مصر الخير بسبب هذا الاحتفال.

 

ولفت نافع، خلال المؤتمر السنوى لمؤسسة مصر الخير، الذى نظمه قطاع الغارمين بالمؤسسة المجمتع المدنى، إلى أن وزارة الداخلية حريصة على رعاية السجون خاصة الغارمين والأفراح عنهم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذا للسياسة الدولية للإفراج عن الغارمين.

 

وطالب اللواء محمود نافع بالتكاتف والعمل على تغيير الصورة الذهنية تجاه المفرج عنهم لأنهم جزء من المجتمع مع العمل على توفير مصدر رزق لهم.

المؤتمر السنوى لمؤسسة مصر الخير (1)

 
المؤتمر السنوى لمؤسسة مصر الخير (2)
جانب من المؤتمر السنوى لمؤسسة مصر الخير

 

 


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محمود نافع

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