مؤتمر جماهيرى حاشد بمركز طهطا لتأييد السيسى فى انتخابات الرئاسة

مؤتمر جماهيرى حاشد بمركز طهطا لتأييد السيسى فى انتخابات الرئاسةالثلاثاء، 13 مارس 2018 09:59 م
جانب من المؤتمر
سوهاج - عمرو خلف
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نظم أهالى نجع حمد وعائلة الحساسنة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج مؤتمرا جماهيريا حاشدا مساء اليوم الثلاثاء، لتأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، بحضور أكثر من 3 آلاف مواطن، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والعمدة أحمد جبر، وناصر محمود من كبار العائلة، وعدد كبير من الأهالى والعائلات الأخرى والقرى المجاورة .
ومن جانبه قال محمد هاشم من أهالى النجع منظم المؤتمر، إنه على الشعب المصرى الوقوف خلف القيادة السياسية وخلف الرئيس السيسى للنهوض بالأمة المصرية، وتحقيق المشاريع العملاقة التى يقودها السيسى، مشيدا بالدور الذى قام به الرئيس خلال فترة ولايته الأولى.
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