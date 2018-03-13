video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤتمر أمراض الباطنة بجامعة الأزهر يكرم المنظمين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:46 ص
مؤتمر أمراض الباطنة بجامعة الأزهر يكرم المنظمين الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر





كتب لؤى على
إضافة تعليق

كرم المؤتمر السنوى السابع لقسم الأمراض الباطنة بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد نبيل رأفت، قيادات قسم الأمراض الباطنة، الذين أسهموا فى نهضة قسم أمراض الباطنة محليا وعالميا.

وقد كرم المؤتمر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة لجهوده المخلصة ودعمه المستمر لقطاع الطب، الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الذى يولى قطاع الطب عناية خاصة،  والدكتور أحمد سليم عميد الكلية، والدكتور مجدى الدهشان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم الشريف أستاذ أمراض الباطنة وأحد أعلام القسم، و الدكتور ماجد عبد العال أحد علماء أمراض الباطنة العالميين، الدكتور حلمى شلبى أستاذ أمراض الباطنة ورائد من رواد الطب فى العالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر توزع مقررا عن القدس على طلابها باللغتين الإنجليزية والفرنسية

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية الطب

الازهر




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة