مؤتمر أمراض الباطنة بجامعة الأزهر يكرم المنظمين







كتب لؤى على

كرم المؤتمر السنوى السابع لقسم الأمراض الباطنة بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد نبيل رأفت، قيادات قسم الأمراض الباطنة، الذين أسهموا فى نهضة قسم أمراض الباطنة محليا وعالميا.

وقد كرم المؤتمر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة لجهوده المخلصة ودعمه المستمر لقطاع الطب، الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الذى يولى قطاع الطب عناية خاصة، والدكتور أحمد سليم عميد الكلية، والدكتور مجدى الدهشان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم الشريف أستاذ أمراض الباطنة وأحد أعلام القسم، و الدكتور ماجد عبد العال أحد علماء أمراض الباطنة العالميين، الدكتور حلمى شلبى أستاذ أمراض الباطنة ورائد من رواد الطب فى العالم.