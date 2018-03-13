"لو رايح معرض القاهرة الدولى".. اعرف معلومات الأمن والسلامة فى 10 نقاط







كتب - إسلام سعيد

بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولى الذى ينعقد فى أرض المعارض خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس ويفتتحه رئيس الوزراء، يقدم "اليوم السابع" أهم تعليمات الأمن والسلامة لزوار المعرض.

-تخصيص البوابة رقم 1 المطلة على شارع ممدوح سالم لدخول العاملين بالهيئة وسيارات الجهات المتعاملة مع الهيئة.

- تحديد البوابة رقم 2 لدخول سيارات البضائع والمعروضات خلال فترة المعرض بموجب تصريح من هيئة المعارض.

- تخصيص البوابات "4-5-10-11" لدخول العارضين وجمهور الزائرين مترجلين بموجب تذكرة دخول.

- تحديد البوابة رقم 6 المطلة على شارع صلاح سالم لدخول سيارات العاملين وحاملى الدعوات المجانية وكبار الزوار.

- تخصيص البوابة رقم 8 المطلة على شارع إسماعيل الفنجرى للطوارئ والإخلاء فى حالات الحوادث.

- إتاحة ساحة انتظار للسيارات أمام بوابة استاد القاهرة وساحة انتظار مركز المؤتمرات.

- تحديد منطقة انتظار داخلية بجوار صالة الاستثمار المطلة على شارع الفنجرى.

- فتح نفق المشاة على شارع صلاح سالم بالتنسيق مع الشرطة.

- اتاحت الهيئة عدة بوابات لشراء التذاكر لمنع التزاحم.

- 10 جنيهات فقط قيمة تذكرة الدخول.

وأعلنت هيئة المعارض والمؤتمرات، اختيار دولة الكاميرون ضيف شرف معرض القاهرة الدولى فى دورته الحادية والخمسين، الذى يُنظم بالتعاون مع جمعية المصدرين بمشاركة 22 دولة.

وقالت الهيئة، فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها خصصت 27 ألف متر مربع للشركات المحلية فى 9 قطاعات إنتاجية، ولأول مرة تشارك مصلحة السجون بجناح، وكذلك وزارة قطاع الأعمال العام، كما زادت الهيئة مساحة المعرض الإجمالية بنسبة 27% عن العام الماضى، مستهدفة استقبال مليونى زائر فى الدورة الحالية.

وأشارت الهيئة فى بيانها، إلى أن ترتيب الدول المشاركة فى المعرض كالتالى: أرمينيا والجزائر وأنجولا وأوغندا وتنزانيا وتوجو وجنوب السودان ورواندا وزامبيا وسيريلانكا والسنغال والسودان والصين والعراق وغانا وغينيا الاستوائية والكاميرون والكويت وكينيا وموريتانيا وموريشيوس وموزمبيق ونيجيريا، ويضم المعرض منتجات ومعروضات الصناعات الهندسية والكيماوية والأغذية ومواد البناء والملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية.