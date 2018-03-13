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الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:58 م
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لقاء تلفزيونى بقناة الهجرة الماليزية مع المستشار العلمى لمنظمة خريجى الأزهر

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:55 م
لقاء تلفزيونى بقناة الهجرة الماليزية مع المستشار العلمى لمنظمة خريجى الأزهر الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر السابق





كتب لؤى على
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 نظم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بماليزيا لقاءً تلفزيونيًا بقناة الهجرة الماليزية مع الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمى للمنظمة، على هامش زيارته التى يستضيفه خلالها الفرع لترسيخ منهج الأزهر بوسطيته واعتداله بين أوساط المجتمع الماليزى.

وتضمن اللقاء التلفزيونى نشأة الأزهر منذ أكثر من ألف عام وانطلقت رسالته منذ أكثر من 1040 سنة للتعريف بالإسلام الوسطى للناس جميعًا، ونتاج هذه الرسالة أنه يدرس حاليًا بالأزهر الشريف 40 ألف طالب من 106 جنسية مختلفة.

وتناول  الحديث عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر التى تأسست منذ 12 عامًا برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والعاملين بالمجال الدعوى على مواجهة القضايا الشائكة التى تشغل الساحة الإسلامية وقد تظهر فى مجتمعاتهم انطلاقًا من الرؤية الأزهرية التى تعبر عن صحيح الدين الإسلامى.

 

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