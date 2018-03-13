لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تناقش ترشيح بومبيو وزيرا للخارجية فى أبريل

لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تناقش ترشيح بومبيو وزيرا للخارجية فى أبريلالثلاثاء، 13 مارس 2018 05:59 م
مجلس الشيوخ الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستعقد جلسة الشهر المقبل لدراسة اختيار مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو لتولى منصب وزير الخارجية بعد أن أقال الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
وقال رئيس اللجنة بوب كوركر وهو جمهورى فى بيان إنه يتطلع للقاء بومبيو قريبا "وسيدرس ترشيحه بأسرع وقت ممكن".
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