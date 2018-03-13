لجنة المخابرات بالنواب الأمريكى: لم نجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا

لجنة المخابرات بالنواب الأمريكى: لم نجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وروسياالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:30 ص
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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أفاد عضو جمهورى كبير بلجنة المخابرات فى مجلس النواب الأمريكى أمس الإثنين بأن اللجنة انتهت من مرحلة إجراء المقابلات فى تحقيقاتها بشأن تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة لعام 2016.
وقال مايك كوناواى، الذى يشرف على التحقيق، إن اللجنة لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب والروس، وأضاف فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لم نجد شيء".
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