لافروف روسيا "بريئة" ومستعدة للتعاون فى قضية تسميم العميل السابق







(أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا "بريئة" و"مستعدة للتعاون" فى قضية تسميم العميل السابق.

وقال لافروف للصحفيين "طلبنا فى رسالة رسمية الاطلاع على هذه المادة" التى استخدمت ضد سيرغى سكريبال وابنته مؤكدا أن "طلبنا قوبل بالرفض".

وفى سياق متصل أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، أمس الاثنين عن "قلق شديد" إزاء الهجوم على العميل الروسى المزدوج السابق فى بريطانيا مشيرا إلى أنه على تواصل مع لندن بشأن المسألة.

وصرح ستولتنبرج فى بيان نشره مكتبه أن "المملكة المتحدة حليف مهم جدا وهذا الحادث يثير قلقا شديدا لحلف شمال الأطلسى ونحن على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن المسـألة".

وأدلى ستولتنبرج بتصريحاته بعد ساعات على إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى إنه من "المرجح جدا" أن تكون روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال، وهو ما نفته موسكو.