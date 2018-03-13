لافروف: تقديم واشنطن مشروع قرار حول الغوطة يؤكد عدم رغبتها بمحاربة الإرهاب







موسكو (أ ش أ)

وصف وزير الخارجية الروسية، سيرجى لافروف، مشروع القرار الجديد حول الهدنة فى الغوطة الشرقية، الذى تنوى واشنطن تقديمه فى مجلس الأمن، بأنه يدل على فشل واشنطن فى تنفيذ القرار الأممى 2401 وعدم ورغبتها فى محاربة الإرهاب والحفاظ على خططها بتغيير النظام فى سوريا.

وقال لافروف فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "ما هددت به نيكاى هيلى أمس بتقديم قرار جديد يعنى أنهم فشلوا فى تنفيذ القرار السابق، لأن المشروع الجديد الذى يرغب الأميركيون بتقديمه الآن يمنع الاقتراب من الارهابيين".

وأوضح وزير الخارجية الروسى :"أن المشروع الأميركى لا يخص سوريا بأكملها كما كان فى قرار 2401، بل الغوطة الشرقية فقط".