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لافروف: التحالف الدولى لا يريد القضاء على الإرهاب ويستهدف حكومة سوريا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:29 م
لافروف: التحالف الدولى لا يريد القضاء على الإرهاب ويستهدف حكومة سوريا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى





كتب محمد شعلان
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أكد سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، أن التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش لا يريد القضاء على الإرهاب ويستهدف الحكومة السورية، مشددا على ضرورة ضمان عمل مناطق خفض التصعيد فى سوريا ومنع استمرار الخرق السافر للنظام فى الغوطة.

 

وأضاف سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأندونيسى، منذ قليل، أن المسلحين فى الغوطة الشرقية يرغبون فى استغلال الهدنة لالتقاط الأنفاس، كما اعتبر الاعتداء على سفارة موسكو فى دمشق خرقا للقرارات الأممية.

 


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وزير الخارجية الروسى

سوريا

داعش




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