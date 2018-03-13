"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا بالمنيا لتأييد الرئيس السيسى

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت "حملة كلنا معاك من أجل مصر"، الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤتمرا حاشدا بقرية أبو جرج ببنى مزار، حيث بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وقراءة القرآن الكريم، وبحضور حاشد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، منهم إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وأعضاء هيئة مكاتب الحملة بمركز وقرى بنى مزار، ثم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "حكاية وطن"، وفيلم آخر بعنوان "حرب وجود" عن الإرهاب، ومدى التضحيات التى قدمها رجال الجيش والشرطة ثم توالت كلمات الحضور.

تحدث عمرو عبد الغنى، أمين الحملة بمركز بنى مزار، مرحبا بالحضور، موضحا: "نعلن من خلال المؤتمر اليوم للعالم أجمع أننا نحن المصريين نعرف جيدا حجم الخطر الذى يحيط بنا، والمؤامرات التى يدبرها أعداء الأمة العربية".

كما طالب "عبد الغنى" الحضور بالنظر حولنا إلى كل الدول العربية التى دمرت ولم يبق للعرب سوى مصر، لذلك اجتمعت ضدنا قوى الشر، كما أوضح أن اجتماعنا اليوم هو موقف شجاع وتاريخى للدفاع عن مصر، واحتشادنا وخروجنا للتصويت لصالح الوطن هو الطريق الوحيد للمحافظة على هيبة الدولة، ونقول مرات إذا بقيت مصر بقى العرب وسقوط مصر - لا قدر الله - هو نهاية لكل العرب.

وأضاف عبد الغنى: "لقد أدرك الشعب حجم المخاطر التى تهدد مصر، واستدعى قيادته العسكرية للقضاء على خطر الإرهاب والحروب الأهلية، حيث وقفت القيادة العسكرية كعادتها موقف الشجاع، فدافعت عن أمن مصر، والتف الشعب حول قياداته، وتحمل الزعيم القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤلية معرضا نفسه لخطر المواجهة مع الإرهاب، ورأيناه بطلا يقاتل فى كل الجبهات، يقاتل الإرهاب فى سيناء، ويسقط أبناؤنا شهداء لنعيش نحن ونشعر بالأمان ".

وتحدث حسام عبد الوهاب عبد الرازق مؤكدا: "نراهن على الخروج المشرف من أبناء أبوجرج للتصويت فى الانتخابات"، وأكد دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة .

وقال محمد حسام حلمى، أمين التنظيم بحملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز بنى مزار: "جئنا اليوم لنعلن دعمنا وتأييدنا للرئيس السيسى لولاية ثانية، والالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة"، وذكر حلمى أنه من أبناء مجلس قروى أبو جرج، وأن الكتلة التصويتية عالية تقدر بحوالى 49 ألف صوت، ونريد خروجهم جميعا لإيصال صوتهم لرئيس الجمهورية.