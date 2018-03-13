"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا بسوهاج لتأييد ترشح السيسى







سوهاج - عمرو خلف

عقدت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة سوهاج مؤتمرا حاشدا لتأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، برعاية النواب ممدوح مقلد وعلاء مازن وأحمد نشأت وعبلة الهوارى ومنال ماهر، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب هبة هجرس وصلاح حسب الله، ومحمد البنا مدير جمعية من أجل مصر التنفيذى، حيث حضر المؤتمر 4 آلاف مواطن فى إحدى قاعات مدينة سوهاج.

وتحدث النائب ممدوح مقلد حول الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأولى لحكم الرئيس وكم المؤامرات التى تحاك ضد مصر، ودعا الشعب المصرى إلى إفشال ذلك المخطط بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع وتأييد الرئيس.

فيما تحدث النائب علاء مازن عن دور مصر التاريخى وإنجازات المرحلة الماضية وضرورة إثبات ثقة المواطنين فى الرئيس، فيما طالب الحضور بتأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية لما حققه الرئيس خلال فترة وجيزة من إقامة مشروعات قومية ضخمة، والتى تؤدى إلى استقرار البلاد.