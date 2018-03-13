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قوات سوريا الديمقراطية: لا نعلم بأى اتفاق تركى أمريكى يتعلق بمدينة منبج

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:18 م
قوات سوريا الديمقراطية: لا نعلم بأى اتفاق تركى أمريكى يتعلق بمدينة منبج قوات سوريا الديمقراطية -أرشيفية





رويترز
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قال مسؤول كبير فى قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أن قواته لا تعلم بأى اتفاق تركى أمريكى يتعلق بمدينة منبج، مؤكدا أن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت من منبج في أغسطس 2016 وتم تسليم أمور الدفاع والحماية والإدارة إلى مجلس منبج العسكرى وقوات الأمن الداخلي ومجلس منبج المدنى.

ونقلت قناة (إن.تى.فى) التلفزيونية ووسائل إعلام محلية أخرى عن وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو قوله، اليوم الثلاثاء، إن تركيا والولايات المتحدة ستشرفان على انسحاب مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية من بلدة منبج فى شمال سوريا.

وأضاف للصحفيين أثناء توجهه إلى موسكو إن تركيا والولايات المتحدة ستضعان خطة لتأمين منبج خلال محادثات تجرى فى 19 مارس ولكن القوات التركية ستنفذ عملية عسكرية إذا فشل ذلك.

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا لم تتقدم بأى طلبات بعد للحكومة السورية فيما يتعلق بمبنج مضيفا أن أنقرة ستراقب عملية سحب الأسلحة التى زودت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية بها فى خطوة تسببت فى توتر العلاقات بين البلدين الحليفين فى حلف شمال الأطلسى.

 


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