قوات الجيش اليمنى تحقق تقدما ميدانيا بمحافظة البيضاء وتقتل عشرات الحوثيين







أ ش أ

أعلنت قوات الجيش اليمنى تحقيق تقدم ميدانى جديد فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع تقدم مماثل للمقاومة الشعبية فى مديرية القريشية بالمحافظة.

ونقلت قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان للجيش اليمنى قوله "تم تحرير "شعب باحواص" و"ظهر البياض" فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية"، وأكد البيان - الذى نشره المركز الإعلامى للجيش اليمنى - أن المعارك التى اندلعت منذ ساعات صباح اليوم ولا تزال مستمرة حتى اللحظة.



وفى نفس السياق ، قال مصدر عسكرى يمنى "إن المعارك أسفرت عن مقتل 9 من ميليشيات الحوثى الانقلابية بينهم قيادات ميدانية أحدهم يدعى أبو على الفاطمى، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، كما استعادت قوات الجيش اليمنى مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".



وأضاف المصدر " إن 17 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون أمس الاثنين، إضافة إلى أسر 5 ، فى هجوم واسع شنته المقاومة الشعبية، على مواقعهم فى بلاد قيفة بمديرية القريشية محافظة البيضاء".

وأفاد مصدر ميدانى - حسب القناة - بأن المقاومة الشعبية من أبناء القبائل، تمكنت خلال الهجوم من تحرير جبل "جميدة"، الاستراتيجى ، وموقع "حمام الذراع"، وموقع "الخشيعا"، بمنطقة "الزوب" فى قيفة برداع، لافتا إلى أن رجال المقاومة الشعبية من أبناء القبائل يواصلون تقدمهم فى هذه اللحظات باتجاه "حمة صرار"، بمديرية ولد ربيع؛ بعد أن تمكنوا من قطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية فى خط المناسح رداع.



وذكر المركز الإعلامى لمقاومة البيضاء، أن تحرير هذه المواقع الاستراتيجية يخفف الحصار الذى تفرضه ميليشيا الحوثى على منطقة الزوب التى رفضت الخضوع لسلطتهم منذ ثلاثة أعوام، وكذلك استهدافها عشوائيا من هذه المواقع.



وتواجه ميليشيا الحوثى مقاومة شعبية مستمرة فى محافظة البيضاء منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، ويتزامن هذا الهجوم الواسع للمقاومة مع تقدم مماثل للجيش اليمنى بإسناد من التحالف العربى فى مديرية الملاجم ثالث مديريات البيضاء، فى إطار عملية عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة.