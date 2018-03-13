قنصل مصر بالرياض يحث مجددا الجالية على المشاركة بفاعلية فى انتخابات الرئاسة

قنصل مصر بالرياض يحث مجددا الجالية على المشاركة بفاعلية فى انتخابات الرئاسةالثلاثاء، 13 مارس 2018 04:51 م
السفير هانى صلاح قنصل مصر بالرياض
الرياض (أ ش أ)
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حث السفير هانى صلاح قنصل مصر بالرياض، مجددًا، اليوم الثلاثاء، كافة المواطنين والمواطنات من أبناء الجالية إلى المشاركة بفاعلية فى عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق، يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين فى الخارجة من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وأعادت القنصلية تذكير المواطنين بالمستندات اللازمة للتصويت، وهى أصل جواز السفر المميكن السارى الصلاحية أو بطاقة الرقم القومي.
وفى السياق ذاته، أعلنت القنصلية العامة المصرية بالرياض أنه تقرر - تيسيرًا على المواطنين - أن تتواجد اللجنة القضائية التجنيدية بمقر السفارة بالرياض خلال أيام التصويت من الجمعة إلى الأحد القادمين ١٦، و١٧ و١٨ مارس الجارى، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
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