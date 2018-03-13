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قطع المياه اليوم عن أبو النمرس و8 مناطق بالحوامدية لمدة 12 ساعة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:00 ص
قطع المياه اليوم عن أبو النمرس و8 مناطق بالحوامدية لمدة 12 ساعة انقطاع المياه - أرشيفية





كتب سيد الخلفاوى
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يشهد مركز ومدينة أبو النمرس وعدة مناطق بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب لمدة ١٢ ساعة، تبدأ 6 مساء وحتى 6 صباح الأربعاء، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة.

 

وأعلنت محافظة الجيزة أن المناطق التى سيتم قطع المياه عنها هى مركز ومدينة أبوالنمرس بالإضافة إلى عدد من المناطق بمدينة الحوامدية وهى (قرية أم خنان، طريق 11، طريق جسر المنوات، أبولاشين، عرب شلهوب، بين البلدين، الإمام الشافعى، بغداد) لمدة 12 ساعة.

 

وكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة والخط الساخن للمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

 

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. 

 


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