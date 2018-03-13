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قطر تواصل الارتماء فى أحضان إيران.. تميم يستضيف وفدا عسكريا من طهران

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:14 ص
قطر تواصل الارتماء فى أحضان إيران.. تميم يستضيف وفدا عسكريا من طهران تميم بن حمد والرئيس الإيرانى حسن روحانى





كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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تواصل قطر الارتماء فى أحضان إيران، حيث وصل وفد عسكرى إيرانى يمثل القوات البحرية إلى الدوحة أمس للمشاركة فى مؤتمر لقادة القوات البحرية فى الشرق الأوسط.

 

ووفقا لوكالة تسنيم، فأن الوفد العسكرى الإيرانى يرأسه نائب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثورى العميد علي رضا تنكسيرى.

 

وسيقوم الوفد العسكرى الإيرانى بجولة تفقدية فى المعرض الدولى السادس للدفاع البحرى "ديمدكس 2018" إضافة إلى المشاركة فى ملتقى قادة القوات البحرية بالشرق الأوسط.

 

وبحسب الوكالة الإيرانية سيرعى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولى للدفاع البحرى فى نسخته السادسة، وتحت شعار "منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات فى قدرات الدفاع والأمن البحرى".

 

وتنظم القوات المسلحة القطرية هذا المعرض الخاص بالتقنيات العسكرية البحرية، والذى تتواصل فعالياته ثلاثة أيام فى مركز قطر الوطنى للمؤتمرات.

 

جدير بالذكر أن إيران استغلت الفراغ العربى فى قطر بعد الأزمة مع الدوحة منذ يونيو العام الماضى، لتعميق العلاقات المشبوهة بين البلدين والتى وصلت إلى ذروتها السنوات الماضية، وتعد قطر الدولة العربية الأولى التى قامت بتوقيع اتفاقيات أمنية فى عام 2015 ولديها تعاون عسكرى بين الحرس الثورى وما يسمى بالجيش القطرى.


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تميم بن حمد

ايران

قطر

الازمة الخيلجية

قطر تمول الارهاب




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