قافلة طبية للكشف المبكر عن المرضى ذوى القدرات الخاصة ومسبباته لمدة أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، إطلاق قافلة علاجية مجانية لذوى الاحتياجات الخاصة " ذوى الإعاقة" بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة تبدأ يوم 17 إلى 22 مارس الحالى.

تأتى هذه القافلة بناءً على توجيهات ورعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان وتزامناً مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 " عام الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة".

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه سوف يتم تنفيذ القافلة بمقر الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة كونها شريك للمجلس وخط نجدة الطفل (16000) وبها قوائم بأسماء الأطفال والمرضى ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدينة مما سيساعد على سرعة الوصول للأطفال، مشيرة الى أن القافلة ستستهدف مدينة 15 مايو والمناطق المجاورة مثل التبين وحلوان.

وأضافت " العشماوى" أنه سيتم توفير أطباء وأخصائيين نفسيين ضمن العاملين بخط نجدة الطفل كما سيتم الاتصال بأولياء أمور الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة المسجلين بقاعدة بيانات خط نجدة الطفل، لافتة إلى أنه سيتم تقديم بعض الهدايا للأطفال.

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، إنه تم التنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة بحلوان لعمل دعاية عن القافلة بالمساجد، والكنائس والواحدات الطبية بمكان وميعاد الحملة، عن طريق مسئول الإعلام ومنسق الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات.

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن القافلة تهدف إلى رفع وعى المواطنين بالإعاقة ، وأهمية الكشف المبكر عن مسببات الإعاقات، وإتاحة الخدمات الصحية بالوزارة للأطفال " ذوى الإعاقة"، موضحاً أنه خلال الحملة سيتم تقديم خدمات علاجية للاعاقات البصرية، والسمعية، والحركية، والتشوهات بأنواعها، وخدمات الدعم النفسى للأطفال وأسرهم فضلاً عن صرف الأدوية بالمجان، حيث من المقرر أن يشارك فى الحملة أطباء متخصصين فى الرمد والنفسية والعصبية، والأنف والاذن والحنجرة ، والعظام، فيما سيتم تحويل الحالات التى تستدعى لإجراء جراحات وعمليات إلى مستشفيات ومراكز متخصصة.

وأكد " مجاهد" أن الوزارة ماضية فى تنفيذ مثل هذه القوافل الطبية المجانية للأطفال " ذوى الاحتياجات الخاصة " بعدد من محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الحملات الترويج لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.