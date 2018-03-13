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فيديو وصور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا بالعطارين بالإسكندرية لدعم السيسى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:28 م
فيديو وصور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا بالعطارين بالإسكندرية لدعم السيسى جانب من مؤتمر كلنا معاك من أجل مصر لدعم السيسى بالإسكندرية





الإسكندرية - أسماء على بدر
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انطلقت فعاليات مؤتمر حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالإسكندرية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، ويشارك فى المؤتمر العديد من القوى السياسية وأعضاء "حملة كلنا معاك من أجل مصر" بالإسكندرية والأهالى.

 

وأشار أحمد مهنا، أمين حزب الحرية بالإسكندرية، إلى وجوب مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، مشيرا إلى أن دائرة العطارين كبيرة ولديها انتماء وطنى كبير، ومنذ عام ٢٠١١ كان تركيزها بها فى الشباب فهى منبت السياسة والسياسيين بمحافظة الإسكندرية، وبها عدد كبير من المثقفين، موضحا عددا من المشروعات التنموية الجديدة التى تم تدشينها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعودة الأمن من جديد مقارنة بعام ٢٠١١، وهناك إنجازات عديدة فى فترة قليلة خلال 4 سنوات فقط.

 

وأضاف "مهنا"، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوطن يحتاج تكاتف الجميع والمواطنين فى الفترة المقبلة، والمشاركة فى العملية الانتخابية.

 

ورفع المواطنون صور العريف أمنية شهيدة الشرطة النسائية بحادث تفجير الكنيسة المرقسية، وعددا من شهداء الجيش والشرطة من دائرة العطارين.

 

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