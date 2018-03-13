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فيديو.. نجاة 17 شخصا ومصرع 50 حصيلة حادث سقوط طائرة بنجلاديش فى نيبال

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:04 ص
فيديو.. نجاة 17 شخصا ومصرع 50 حصيلة حادث سقوط طائرة بنجلاديش فى نيبال تحطم الطائرة





وكالات الأنباء
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أفادت سلطات نيبال، اليوم الثلاثاء أن 17 شخصا نجوا من حادث تحطم الطائرة البنجلاديشية بنيبال، و أن 50 شخصا آخرين على الأقل لقوا مصرعهم جراء التحطم عند هبوط الطائرة فى مطار كاتماندو الدولى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكد المتحدث باسم الجيش النيبالى، أن الطائرة تعرضت لأضرار هائلة جراء اندلاع حريق فيها إثر تحطمها.

وكانت الطائرة من طراز "بومباردييه داش 8 كيو400" التابعة لشركة "US-Bangla" كانت تقل على متنها 67 راكب وطاقما مؤلفا من أربعة أفراد، مؤكدا نجاة 17 شخصا.

وأفادت صحيفة "Kathmandu Post" بأن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، مؤكدة نقل 17 راكبا إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث عدد من الضحايا والمصابين من داخل حطام الطائرة.

 

 


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