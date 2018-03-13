فيديو.. مرور الجيزة يخصص ونش لمنع السير عكس الاتجاه بشارع أحمد عرابى







كتب أحمد إسماعيل

فى استجابة سريعة، ردا على نشر "اليوم السابع"، فيديو لسير السيارات عكس الاتجاه بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، هربا من تكدس حركة السير، فقد خصصت إدارة مرور الجيزة ،اليوم الثلاثاء، ونشا نهاية كوبرى عرابى لمنع هذه المخالفة المرورية.

كانت عدسة "اليوم السابع"، قد عرضت أمس الإثنين، مخالفة تعرض المواطنين للخطر، وذلك لبعض قائدى سيارات الأجرة والملاكى أثناء هروبهم من تكدس السيارات، بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، بسبب تحويلات مترو الأنفاق، والسير عكس الاتجاه.

وأقرت المادة 76 مكرر، أنه "فى حالة ارتكاب مخالفة السير عكس الاتجاه، يتم توقيع غرامة الحبس سنة ودفع غرامة لا تقل عن 3 آلاف وحتى 10 آلاف، وإذا نتج عنها حادث وإصابة أو وفاة تكون الغرامة من 10 آلاف وحتى 15 ألفًا مع إلغاء رخصة القيادة، ولا يوجد خلالها حالة تصالح".