فيديو.. متحدث باسم السراج: مفاوضات توحيد الجيش الليبى فى مصر إيجابية







كتب - أحمد جمعة

قال محمد السلاك المتحدث الرسمى باسم رئيس المجلس الرئاسى اليبى فائز السراج، إن مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية فى القاهرة تسير بوتيرة جيدة، مؤكدًا وجود تفاهمات فى العديد من النقاط منها تحديد الاختصاصات والهيكلة، إلى جانب تعامل الطرفين مع الأمر بإيجابية.

وأكد السلاك فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه منصبه – نشرته حكومة الوفاق الليبية - أنه جرى الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية لتأمين الجنوب الليبى وإرساء السلام، بالإضافة إلى دعم القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية.

وأوضح أن السراج التقى عددًا من الضباط وأطلعوه على الصيغ التفاهمية، مؤكدا أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى يولى أهمية كبيرة بالمؤسسة العسكرية وضرورة الوصول إلى اتفاق سياسى، باعتبار أن المؤسسة العسكرية تأتمر بأمر السلطة السياسية المدنية.