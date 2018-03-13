فيديو.. ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مواطن بالصعيد







كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع"، فيديو لنجاح وزارة الداخلية فى ضبط ورشة سلاح كاملة داخل منزل مواطن فى الصعيد. ونجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط فى ضبط الورشة.

جاء ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط ورش تصنيعها والقائمين عليها.