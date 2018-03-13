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فيديو.. ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مواطن بالصعيد

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:56 م
فيديو.. ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مواطن بالصعيد أسلحة نارية - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع"، فيديو لنجاح وزارة الداخلية فى ضبط ورشة سلاح كاملة داخل منزل مواطن فى الصعيد. ونجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط فى ضبط الورشة.

جاء ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط ورش تصنيعها والقائمين عليها.


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صور .. ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة بأسيوط

الداخلية

سلاح

حوادث

حملات امنية

ضبط الاسلحة النارية




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