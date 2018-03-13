فيديو.. "شيشة داخل القطار" فى المنوفية

فيديو.. "شيشة داخل القطار" فى المنوفيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 07:51 ص
شيشة داخل القطار
المنوفية - محمود شاكر
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ما بين حالة من القلق والفكاهة نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع لفيديو يبرز قيام مواطن بتحضير "الشيشة" داخل القطار بمحافظة المنوفية.
فيما تداول النشطاء الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى وتباينت الردود حول المقطع بشكل كبير، ويوضح الفيديو قيام شخص بعمل الشيشة داخل القطار دون أى مشكلة ودون أى مساءلة من الركاب أو المسئولين بالسكة الحديد، وسط حالة من اللامبالاة بين الركاب.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
ههههههههههه ههههههههههه
اى فكاهة يا فوضجية, شريحة مستهترة, نحن شعب السمك لبن تمرهندى, لا نقدر بإن هذا السبب الذى نعتبرة تافهة قد يكون سبب فى وقوع كارثة حقيقة بتطاير شرار الفحم بجوار باب القطار المفتوح يكون سبب حريق يكون فية ضحايا