فيديو.. "شيشة داخل القطار" فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

ما بين حالة من القلق والفكاهة نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع لفيديو يبرز قيام مواطن بتحضير "الشيشة" داخل القطار بمحافظة المنوفية.

فيما تداول النشطاء الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى وتباينت الردود حول المقطع بشكل كبير، ويوضح الفيديو قيام شخص بعمل الشيشة داخل القطار دون أى مشكلة ودون أى مساءلة من الركاب أو المسئولين بالسكة الحديد، وسط حالة من اللامبالاة بين الركاب.