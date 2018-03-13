video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. الداخلية تكشف مصنع لتصنيع الحشيش فى الجيزة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:07 م
فيديو.. الداخلية تكشف مصنع لتصنيع الحشيش فى الجيزة حشيش - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر نجاح وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية.

ويظهر بالفيديو اقتحام الداخلية لمصنع صغير لتصنيع الحشيش بالجيزة وضبط القائمين على تصنيع المواد المخدرة.

ويبرز الفيديو اقتحام الداخلية لمصانع غير مرخصة في القليوبية وضبط 360 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكافحة المخدرات تضبط 4 عاطلين وربة منزل قبل ترويجهم حشيش وهيروين بالقاهرة

القبض على عاطل بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى المنوفية

مخدرات

الداخلية

حوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث

حشيش




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة