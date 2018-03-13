فيديو.. الداخلية تكشف مصنع لتصنيع الحشيش فى الجيزة







كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر نجاح وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية.

ويظهر بالفيديو اقتحام الداخلية لمصنع صغير لتصنيع الحشيش بالجيزة وضبط القائمين على تصنيع المواد المخدرة.

ويبرز الفيديو اقتحام الداخلية لمصانع غير مرخصة في القليوبية وضبط 360 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر.