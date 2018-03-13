فيديو.. إحباط الداخلية محاولة تهريب 26 كيلو هيروين خام بالإسماعيلية







كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع"، فيديو لضربة أمنية وجهتها مكافحة المخدرة لأباطرة الكيف، بإحباط تهريب 26 كيلو هيروين خام فى الإسماعيلية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد التشكيلات العصابية النشطة فى مجال تهريب مخدر الهيروين والاتجار به على نطاق واسع فى مختلف محافظات الجمهورية، مُتخذين من محافظة الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات أفراد التشكيل والوقوف على نشاطهم وهم "رائد م.ع، " عاطل، ومقيم الإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، وشقيقه" "على" عاطل، و"سالم ح.س عاطل، ومقيم القنطرة غرب بالإسماعيلية، و"أحمد م " خفير خاص، ومقيم الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهداف عناصر التشكيل، وأمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث بالسيارتين رقمى " 157039 ملاكى الإسماعيلية – ط ص م 8324 " حال تواجدهما بطريق سامى سعد، وبتفتيش المزرعة محل إقامة المتهم الرابع "جارى ضبطه" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية تم ضبط كمية من مخدر الهيروين ليصل إجمالى المضبوطات بحوزة الثانى والثالث وبالمزرعة ( 150 ) قالب من مخدر الهيروين بلغ وزنهم " 26,250 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمول، واعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهمين الأول والرابع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، واستخدامهما للسيارتين والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.