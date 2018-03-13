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الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:02 م
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فصيل سورى مسلح يتعهد بمواصلة القتال فى الغوطة الشرقية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:50 م
فصيل سورى مسلح يتعهد بمواصلة القتال فى الغوطة الشرقية الجيش السورى ـ صورة أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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تعهدت جماعة جيش الإسلام، فى الغوطة الشرقية بعدم تركها المنطقة، والاستمرار فى القتال ضد قوات الجيش السورى.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المتحدث باسم الجماعة حمزة بيرقدار، قوله إن هذا القرار يأتى على خلفية تقارير أفادت بوجود مفاوضات يجريها الفصيل المسلح مع الحكومة السورية وحلفائها.

وكان المتحدث باسم "جيش الإسلام" قد أعلن أمس التوصل لاتفاق مع روسيا لإجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لتلقى العلاج.

 

 


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