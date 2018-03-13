فحص مشتبه بهم فى واقعة مقتل موظف أمن شركة المقاولين العرب بالوراق







كتب بهجت أبو ضيف

فحصت مديرية أمن الجيزة، عدد من المسجلين خطر، السابق اتهامهم فى قضايا سرقة بالإكراه، للتوصل لهوية المتهمين بقتل موظف أمن بشركة المقاولين العرب، خلال أداء عمله فى حراسة متعلقات الشركة الخاصة ببناء محور روض الفرج.

وشملت عملية البحث الاستماع لأقوال عدد من زملاء المجنى عليه العاملين بموقع البناء، ومناقشة آخر المترددين عليه بمقر عمله، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبى الجريمة.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد اعتداء مجهولين على "محمد عبد الحميد" موظف أمن بشركة المقاولين العرب، حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه أثناء متابعة عمله فى موقع بناء محور روض الفرج التابع لدائرة قسم شرطة الوراق، اعتدى عليه مجهولين أثناء محاولته منعهم من سرقة متعلقات الشركة، حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.