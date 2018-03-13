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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:36 م
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غرق المنازل بوسط كرواتيا جراء الانزلاقات الأرضية وذوبان الجليد

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:26 م
غرق المنازل بوسط كرواتيا جراء الانزلاقات الأرضية وذوبان الجليد الثلوج فى كرواتيا- أرشيفية





أ ش أ
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تسببت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن ذوبان الجليد في غمر عدد كبير من المنازل بوسط كرواتيا اليوم /الثلاثاء/ وانتشار حالة من الذعر بين السكان.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن عشرات المنازل غرقت جراء فيضان نهر (أونا) بسبب الطقس الدافئ الذي أعقب تساقط كثيف للثلوج على مدار الأسابيع الماضية، فيما انضم الجيش وسلطات الطوارئ لجهود مكافحة الفيضانات.

كما أضافت الشبكة أن الانزلاقات وقعت بينما كان رئيس الوزراء أندريه بلنكوفيتش يحضر اجتماعا طارئا مع السلطات المحلية بإحدى القرى بوسط البلاد بشأن مكافحة الفيضانات بالمنطقة.
 

 

 


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