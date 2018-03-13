غرق المنازل بوسط كرواتيا جراء الانزلاقات الأرضية وذوبان الجليد

غرق المنازل بوسط كرواتيا جراء الانزلاقات الأرضية وذوبان الجليدالثلاثاء، 13 مارس 2018 06:26 م
الثلوج فى كرواتيا- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
تسببت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن ذوبان الجليد في غمر عدد كبير من المنازل بوسط كرواتيا اليوم /الثلاثاء/ وانتشار حالة من الذعر بين السكان.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن عشرات المنازل غرقت جراء فيضان نهر (أونا) بسبب الطقس الدافئ الذي أعقب تساقط كثيف للثلوج على مدار الأسابيع الماضية، فيما انضم الجيش وسلطات الطوارئ لجهود مكافحة الفيضانات.
كما أضافت الشبكة أن الانزلاقات وقعت بينما كان رئيس الوزراء أندريه بلنكوفيتش يحضر اجتماعا طارئا مع السلطات المحلية بإحدى القرى بوسط البلاد بشأن مكافحة الفيضانات بالمنطقة.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة