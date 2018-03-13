غدا .. وزير الخارجية الروسى يبحث مع نظيره التركى تنفيذ عقد "إس - 400"الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:05 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مع نظيرها التركى مولود تشاويش أوغلو غدا الأربعاء، فى موسكو تنفيذ عقد توريد منظومة الدفاع الجوى "إس -400" إلى تركيا وقضايا التعاون العسكرى التقنى بين البلدين.
وذكر بيان مقتضب لوزارة خارجية الروسية، نُشر على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين سيتطرقان، خلال المباحثات، إلى عملية تنفيذ العقد الموقع بشأن بيع منظومة الدفاع الجوى الصاروخية الروسية" إس - 400 تريومف" لأنقرة، مضيفا أنه سيتم بحث أيضا المشاريع الراهنة فى مجال التعاون العسكرى التقنى بين البلدين.
وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن المباحثات ستتناول كذلك الوضع فى سوريا، خاصة فى الغوطة الشرقية وعفرين.
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