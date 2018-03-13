غدا.. مطار أسوان ينفذ تجربة طوارئ لسيناريو سقوط طائرة ببحيرة ناصر







أسوان – عبد الله صلاح

ينفذ مطار أسوان الدولى، غداً الأربعاء، تجربة على الطوارئ ببحيرة ناصر، للوقوف على مدى استعداد المطار لمواجهة أى أحداث قد تطرأ فجأة.

وتعد هذه التجربة لمطار أسوان الدولى، واسعة النطاق لسيناريو سقوط طائرة فى بحيرة ناصر، ويعد من أوائل السيناريوهات التى تطبق فى مصر والشرق الأوسط.

وكان مطار أسوان الدولى، احتفل خلال شهر يناير الماضى، بحصوله على الرخصة الدولية، وذلك بعد اجتياز المطار للشروط والمواصفات الخاصة بمنح هذه الرخصة، والتى تؤكد تطبيق جميع المعايير الدولية.