غدا.. مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات بدمياط







- حسن راتب وسمير الإسكندرانى وأحمد خميس فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد بدمياط لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

- قناة المحور تقدم تغطية خاصة لفعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط

تُقيم محاظة دمياط غداً الأربعاء 14 مارس فى الخامسة مساءً المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والذى يُقام لأبناء المحافظة، ويضم قيادات من المراكز والمدن والقرى بقرية البارشية مركز فارسكور بحضور نخبة من الساسة والمفكرين والعلماء والإعلامين فى مقدمتهم الدكتور حسن راتب رئيس جامعة سيناء وقناة المحور ، والدكتور أحمد خميس رئيس الأكاديمية المصرية للحاسبات بطنطا، والفنان الكبير سمير الإسكندرانى والدكتور سعد نصار والدكتور أحمد عبد الظاهر والشيخ مظهر شاهين والقمس اثناسيوس رزق ونخبة من المثقين والإعلاميين ، وتقدم قناة المحور تغطية خاصة لفعاليات المؤتمر.

وأكد الدكتور حسن راتب أن نزول المجتمع للانتخابات هو رسالة موجهة للمجتمع الدولى بأننا جميعا على قلب رجل واحد ، ونلتف حول قيادة وزعامة نؤمن بها وبمستقبل الأمة فى ظل هذه القياده الرشيدة.

وتأتى إقامة المؤتمر فى إطار تحفيز الجماهير للنزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة، من خلال عرض الإنجازات الكبيرة التى قدمها الرئيس السيسى خلال الولاية الأولى لرئاسته.