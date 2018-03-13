غدا .. انقطاع مياه الشرب عن فارسكور وتوابعها بدمياط للصيانة







دمياط معتز الشربينى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور،بمحافظة دمياط،برئاسة اللواء ياسر الحفناوى،رئيس المركزعن انقطاع المياه عن مدينة فارسكور وتوابعها، وإيقاف محطات مياه شرق المدينة غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت الوحدة المحلية بأهالى فارسكور وتوابعها، اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه إلى طبيعتها.