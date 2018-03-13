غدا .. انقطاع مياه الشرب عن فارسكور وتوابعها بدمياط للصيانة

غدا .. انقطاع مياه الشرب عن فارسكور وتوابعها بدمياط للصيانةالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:38 م
انقطاع المياه
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور،بمحافظة دمياط،برئاسة اللواء ياسر الحفناوى،رئيس المركزعن انقطاع المياه عن مدينة فارسكور وتوابعها، وإيقاف محطات مياه شرق المدينة غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.
وأهابت الوحدة المحلية بأهالى فارسكور وتوابعها، اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه إلى طبيعتها.
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