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الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:00 م
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غدا .. انقطاع مياه الشرب عن فارسكور وتوابعها بدمياط للصيانة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:38 م
غدا .. انقطاع مياه الشرب عن فارسكور وتوابعها بدمياط للصيانة انقطاع المياه





دمياط معتز الشربينى
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور،بمحافظة دمياط،برئاسة اللواء ياسر الحفناوى،رئيس المركزعن انقطاع المياه عن مدينة فارسكور وتوابعها، وإيقاف محطات مياه شرق المدينة غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت الوحدة المحلية بأهالى فارسكور وتوابعها، اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه إلى طبيعتها.

 


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