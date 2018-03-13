عميد بالأزهر: الخطيب فى مقام النبى.. والأوقاف أبعدت المتسولين عن المنابر (صور)







كتب لؤى على - تصوير خالد كامل

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله أفرد صلاة الجمعة بتشريع خاص، وسمى سورة فى القرآن باسمها، وأمر عباده بالسعى إليها، فخطبة الجمعة مؤتمر عالمى يسعى إليه الناس من مشارقها ومغاربها، للتذكير والحفاظ على هوية الأمة وتجديد الإيمان.

وأضاف "فاروق"، فى كلمته خلال اللقاء المفتوح مع طلاب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، بعنوان "خطبة الجمعة وأثرها فى بناء الفرد والمجتمع"، المنعقد بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن خطبة الجمعة إبراز لدور المسلم فى الحياة، وتقويم لسلوكه ومنهجه، ويكفى الخطيب أنه يقوم مقام النبى صلى الله عليه وسلم، فالجميع ينظرون إليه نظرة إجلال.

وشدد عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فى كلمته خلال اللقاء، على أن خطبة الجمعة تتطلب وجود خطيب متدرب وواعٍ، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف نجح فى ضبط منظومة الخطابة، و"منع المتسولين من صعود المنابر" بحسب قوله.































































































































