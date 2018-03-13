video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عميد بالأزهر: الخطيب فى مقام النبى.. والأوقاف أبعدت المتسولين عن المنابر (صور)

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:25 ص
عميد بالأزهر: الخطيب فى مقام النبى.. والأوقاف أبعدت المتسولين عن المنابر (صور) الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر





كتب لؤى على - تصوير خالد كامل
إضافة تعليق

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله أفرد صلاة الجمعة بتشريع خاص، وسمى سورة فى القرآن باسمها، وأمر عباده بالسعى إليها، فخطبة الجمعة مؤتمر عالمى يسعى إليه الناس من مشارقها ومغاربها، للتذكير والحفاظ على هوية الأمة وتجديد الإيمان.

وأضاف "فاروق"، فى كلمته خلال اللقاء المفتوح مع طلاب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، بعنوان "خطبة الجمعة وأثرها فى بناء الفرد والمجتمع"، المنعقد بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن خطبة الجمعة إبراز لدور المسلم فى الحياة، وتقويم لسلوكه ومنهجه، ويكفى الخطيب أنه يقوم مقام النبى صلى الله عليه وسلم، فالجميع ينظرون إليه نظرة إجلال.

وشدد عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فى كلمته خلال اللقاء، على أن خطبة الجمعة تتطلب وجود خطيب متدرب وواعٍ، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف نجح فى ضبط منظومة الخطابة، و"منع المتسولين من صعود المنابر" بحسب قوله.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر توزع مقررا عن القدس على طلابها باللغتين الإنجليزية والفرنسية

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية الدعوة

وزير الاوقاف

خطبة الجمعة




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة