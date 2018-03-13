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عميد إعلام الأزهر يستقبل مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:03 م
عميد إعلام الأزهر يستقبل مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا جانب من اللقاء





كتب لؤى على
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استقبل الدكتور عبد الصبور فاضل، عميد كلية الإعلام، بمكتبه صباح اليوم العميد أركان حرب دكتور أشرف محمد عبدالعليم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على هامش محاضرته التى يلقيها بالكلية بعنوان "الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الأمن القومى".
 
ووجه عميد الكلية خلال اللقاء التحية للضيف ولأكاديمية ناصر العسكرية العليا وللقوات المسلحة المصرية التى تتولى تأمين مصر برا وبحرا وجوًا. 
 
تأتى المحاضرة فى إطار الموسم الثقافى لكلية الإعلام، بهدف توعية الطلاب بالمخاطر الظاهرة والخفية للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الأمن القومى والتى تعمل وفق خطة ممنهجة تقودها دول معروفة تعمل جاهدة على زعزعة الاستقرار فى مصر.
 

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