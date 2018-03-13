على هامش تكريم "بيزنس توداي" للشركات الأكثر إنجازًا لعام 2017







فى احتفالية أقامتها مجلة Business Today، أولى المجلات الاقتصادية التى تصدر بالإنجليزية فى مصر، وبدعم من الحكومة المصرية ورئاسة الوزراء، تم منح "كايرو فيستيفال سيتي مول" جائزة الشركة الأكثر إبداعًا وابتكارًا فى قطاع التجزئة، وتسلمت الجائزة هنوة نجيب، مدير قطاع التسويق بكايرو فيستيفال سيتي مول.

يمنح هذا التكريم للشركات والمؤسسات بعد تدقيق وفحص شامل لأداء الشركات فى القطاعات المختلفة وبالمقارنة مع أداء السوق المصري بشكل عام، وفى فئة جائزة الإبداع والابتكار فى قطاع التجزئة، يتم منح الجائزة للشركات التى اعتمدت فى إستراتيجياتها على الإبداع والابتكار فى مختلف المحاور التسويقية وخدمة العملاء وسلاسل التوريد.

هذا وقد احتل “كايرو فيستيفال سيتي مول"، عن جدارة، المرتبة الثانية دوليًا كأفضل مكان قدم أنشطة تفاعلية العملاء سواء في المول أو من خلال وسائل الإعلام الإجتماعية لتحتل مكانة رائدة في مجال الترفية لعام 2017، علاوة على تنظيم أكبر الأحداث الترفيهية في القاهرة – بداية من حفل الربيع للهضبة عمرو دياب، إلى الثلاث فعاليات Live Premier Nights، ومهرجان القاهرة للأزياء. كما كان للمول العديد من حملات المسؤولية الإجتماعية والمبادرات، التي تضمنها عدد من اللفتات الإبداعية والمبتركة، التي أدت إلى تبرع ضيوفها من أجل الأهداف الخيرية، وتتضمن المبادرات، التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب في عيد الحب، وكذلك التعاون مع جمعية رسالة في رمضان. لذلك وقع الإختيار على "كايرو فيستيفال سيتي مول" كالمؤسسة صاحبة الإبداع وإستراتيجيات التجزئة الأكثر إبتكارًا لعام 2017، .

وتم التكريم بحضور عدد من الوزراء على رأسهم عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس ياسر القاضى، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة مجموعة من رؤساء المؤسسات والشركات ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهامة، حيث شهد الحفل أيضًا تكريم 50 شركة الأكثر فعالية في الإنتاج والسوق المصري لعام 2017، بالإضافة إلى تكريم 50 شخصية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد في العام الماضي.

bt 100 هي الإحتفالية الأولى من نوعها التي أقامتها مجلة Business Today هذا العام لتكريم 50 شركة ومؤسسة رائدة في مختلف قطاعات الأعمال في مصر وأكثر 50 شخصية تأثيرًا في الإقتصاد المصري لعام 2017، وفي هذا الإطار قد تم تكريم الشركات ذات معدلات تطور ونمو سريع ساهم فى زيادة الناتج المحلي، كما تم تكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والشركات صاحبة أفضل المبادرات الموجهة لتنمية المسئولية المجتمعية، ولأفضل الشركات أداءً فى البورصة المصرية، كما تم منح جوائز للشركات صاحبة أفضل شراكات مع القطاع العام.