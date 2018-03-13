video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

علماء: جنوب أفريقيا نجت من ثورة بركان دمر أجزاء من العالم فى العصر الحجرى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:36 ص
علماء: جنوب أفريقيا نجت من ثورة بركان دمر أجزاء من العالم فى العصر الحجرى بركان - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

 تسببت ثورة بركان ضخم قبل 74 ألف عام بجزيرة سومطرة الإندونيسية فى كارثة بيئية واسعة النطاق ربما أهلكت أعدادا كبيرة من سكان العالم فى العصر الحجرى. لكن بعض السكان تحملوها على ما يبدو ولم تلحق بهم أذى.

فقد قال العلماء يوم الاثنين إن عمليات التنقيب فى موقعين أثريين على الساحل الجنوبى لجنوب أفريقيا كشفت عن شظايا زجاج بركانى دقيقة من ثورة الجبل توبا، التى حدثت على بعد نحو تسعة آلاف كيلومتر.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الثورة ربما تسببت فى "شتاء بركانى" استمر عقودا ودمر الأنظمة البيئية وحرم الناس من موارد الغذاء، لكن العلماء وجدوا دلائل على أن الصياديين فى هذين الموقعين بقوا على قيد الحياة.

وجرى العثور على الشظايا فى تجويف صخرى على الشاطئ قرب بلدة خليج موسيل، حيث كان يعيش الناس ويطهون الطعام وينامون، وفى موقع مفتوح يبعد عشرة كيلومترات صنعوا فيه الأدوات من الحجارة والعظام والأخشاب.

وكان التجويف الصخرى هذا مسكونا قبل 90 ألفا إلى 50 ألف عام. ولم يجد الباحثون علامات على ترك الناس لهذا المأوى وقت حدوث الثورة، وإنما دلائل على نشاطهم المعتاد.

وقال كيرتيس ماريان المتخصص فى دراسة مستحاثات أسلاف البشر فى معهد أصول الإنسان بجامعة ولاية أريزونا "من المحتمل للغاية أن السكان فى أماكن أخرى عانوا كثيرا".

وذكر الباحثون أن الموقع الساحلى ربما وفر ملاذا، مع تأثر موارد الطعام البحرية بدرجة أقل من النباتات البرية والحيوانات بالأعراض البيئية لثورة البركان.

ونفث الجبل توبا كميات هائلة من الجسيمات البركانية فى الغلاف الجوى لتنتشر فى أنحاء العالم، مما تسبب فى إعتام ضوء الشمس وربما القضاء على نباتات كثيرة. وكانت تلك أقوى ثورة فى المليونى عام الماضيين والأقوى منذ ظهور الجنس البشرى للمرة الأولى فى أفريقيا قبل نحو 300 ألف عام.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بركان "جيمس بوند" باليابان ينفث رمادا ودخانا

بركان "جيمس بوند" باليابان ينفث رمادا ودخانا

القصة الكاملة لأزمة نادى الصيد.. مسرحية تفجر بركان الغضب.. مجلس الإدارة يصدر بيانا رسميا وقرارات حاسمة لعقاب المخطئين.. إقالة اللجنة الثقافية وإيقاف نشاط المسرح.. وطنطاوى: لا تهاون وسنقطع رقبة من يخرج عن النص

تجدد ثوران بركان فى جنوب غرب اليابان

التجديد "أزمة" الكرة المصرية.. البدرى يكشف تلقيه عرضًا بمليون و200 ألف لزيادة عقده فى الأهلى.. الخليج يعرقل تجديد العميد للمصرى.. الملايين تُفجر بركانا بالقطبين بسبب الدوليين.. التقشف يُهدد هداف الدراويش

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

بركان

جنوب افريقيا

اندونيسيا




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة