عضوة باللوردات البريطانى: فرض عقوبات على روسيا دون ثبوت تورطها بمقتل الجاسوس "غير مناسب"

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قالت عضوة مجلس اللوردات البريطانى البارونة كارولين كوكس، اليوم الثلاثاء، إن فرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن تسميم ضابط المخابرات الروسى السابق سيرجى سكريبال وأبنته يوليا "غير مناسب" إذ أن تورط روسيا غير مثبت حتى الآن.

وأضافت فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "اعتقد أنه من غير المناسب تماما الحديث عن العقوبات دون ثبوت تورط روسيا فى الأمر".



كانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى قد اتهمت روسيا يوم أمس الإثنين بالتورط فى تسميم سكريبال واصفة الأمر بالتصرف الطائش والعشوائى وغير المسؤول ضد المملكة المتحدة.



وقالت إن لندن تنتظر ردا مقبولا من الحكومة الروسية بحلول الأربعاء وإلا ستعتبر الأمر استخداما غير قانونى للقوة من قبل الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة.



وفى تصعيد شديد اللهجة، وصفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية جلسة للبرلمان البريطانى حول قضية سكريبال بـ "عرض فى سيرك".



كان سكريبال (66 عاما) وهو ضابط مخابرات عسكرية سابق برتبة كولونيل وابنته يوليا (33 عاما) قد ظهرت عليهما يوم 4 مارس أعراض التأثر بغاز أعصاب وعثر عليهما فاقدى الوعى فى مركز تسوق فى ساليزبيرى.